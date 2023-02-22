Hayatlarını Asil’e borçlular

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ilgım Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Azize Akın ile kızları Bilgen Çetin (15), Burcu Çetin (23) ve Aliye Çetin (24), köpekleri 'Asil' sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Depremin ardından çocuklarıyla 4 gün naylon altında kaldıktan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesindeki kız kardeşinin yanına yerleştiklerini belirten Akın, hayatlarını, asla bırakmayacaklarını söyledikleri köpekleri 'Asil'e borçlu olduklarını söyledi.

"SON ANDA ÇIKTIK"

Barınaktan 5 yıl önce aldıkları, 'Asil'in olağan dışı sesler çıkardığını anlatan Azize Akın, "Çok havlıyordu. Tırnaklarını bileğime geçirip, beni yataktan düşürdü. Ardından deprem oldu. Tavandaki avize yatağın üzerine düştü. Depremi hissedip, bizi ve komşularımızı uyandırmaya çalışmış. Köpeklerin depremi hissetme sezgisinin olduğunu duymuştuk. Bina yıkılmadan son anda dışarı çıkıp, canımızı kurtardık" diye konuştu. Depremde binanın merdivenlerinin de yıkıldığını aktaran Azize Akın, komşulara inecekleri yeri de 'Asil'in havlayarak gösterdiğini dile getirdi.

ADEM ÜLKER