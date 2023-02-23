Dolandırıcılar musallat oldu

Büyük yıkıma neden olan bu depremlerden sonra Türkiye seferber oldu. Ülkenin her yanından bölgeye yardım yağdı. Bu kapsamda büyük bir seferberlikle yapılan kampanyalara ünlüler de destek verdi. Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca da bu kampanyalara destek verdi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti.

"İTİBAR ETMEYİN' DİYE UYARDI

İnternet dolandırıcıları, TikTok'ta Kaynarca'nın adına hesap açıp para toplamaya başladı. Durumu öğrenen ünlü oyuncu adeta isyan etti. Instagram hesabından sevenlerini uyaran Kaynarca, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kaynarca şu ifadeleri kullandı: "Adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları."