  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Dolandırıcılar musallat oldu

Dolandırıcılar musallat oldu

Depremzedeler için ilk günden itibaren başlatılan yardım kampanyalarına katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, TikTok’ta kendi adına hesap açılıp para toplandığını açıkladı. Kaynarca, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu

23.2.2023

Dolandırıcılar musallat oldu

Büyük yıkıma neden olan bu depremlerden sonra Türkiye seferber oldu. Ülkenin her yanından bölgeye yardım yağdı. Bu kapsamda büyük bir seferberlikle yapılan kampanyalara ünlüler de destek verdi. Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca da bu kampanyalara destek verdi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti.

"İTİBAR ETMEYİN' DİYE UYARDI
İnternet dolandırıcıları, TikTok'ta Kaynarca'nın adına hesap açıp para toplamaya başladı. Durumu öğrenen ünlü oyuncu adeta isyan etti. Instagram hesabından sevenlerini uyaran Kaynarca, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kaynarca şu ifadeleri kullandı: "Adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA