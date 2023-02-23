Enkazdan çıkan şiir itfaiyecileri ağlattı

Gaziantep'te depremin yıktığı Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye eri Murat Karaoğlan'ın çöken 8 katlı apartmanın enkazında bulduğu mektup, okuyanları duygulandırdı. 12 yıldır itfaiye eri olan Murat Karaoğlan, depremin ilk gününden beri canla başla çalıştıkları, arama kurtarma çalışmalarında gördükleri olayların hafızalarında unutulmayacak izler bıraktığını ifade etti.

ENKAZDAN 13 KİŞİ ÇIKARDILAR

Bu olaylardan birinin de bir evladın babaya bıraktığı mektubu enkaz altında bulmaları olduğunu aktaran Karaoğlan, "Şu ana kadar biz 13 kişiyi buradaki apartman enkazından çıkarttık. Kurtarma çalışması sırasında göçükten kurtardığımız bir kişinin yakınında bir evladın babaya yazdığı bir mektup bulduk. Okuyunca çok duygulandık. Hepimiz ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Belki deprem buradaki beton binaları yıkmıştı ama sonrasında burada gördüklerimiz, yaşadıklarımız insan olarak bizleri de yıktı. Anladığımız kadarıyla mektubu yazan kişinin Tevfik ismindeki babası büyük ihtimalle daha önce vefat etmiş. Evladı da ona olan duygularını, özlemini dile getirmiş. Mektubu yazan kişiyi tanımıyoruz ama inşallah halen hayattadır" dedi.

AĞLA GÖZLERİM AĞLA

'BABACIĞIM' başlığıyla kaleme alınan şiir, 'Güne bir eksikle uyandı dünya. Bir yıldız daha kaydı hayatımdan. Aysız gecelerimde yol gösteren' satırlarıyla başlıyor. Mektubun devamında, 'Fırtına ortasında yapayalnızım şimdi. Sürükleniyorum ceviz kabuğu misali. Ağla gözlerim, ağla. Ona sarılıp hissedemeyeceksin... Ahmet Dayıoğlu. Tevfik Babam için, 11 Şubat 2013' ifadeleri yer alıyor.

METİN BURMALI