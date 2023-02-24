Emine Erdoğan’dan Afrika’ya destek teşekkürü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, Afrikalı First Ladyler Barış Misyonu Başkanı Aisha Buhari'ye teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı payalaşımda, "Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi, Afrikalı First Ladyler Barış Misyonu Başkanı Aisha Buhari'nin afet mağduru vatandaşlarımıza desteği, kardeşliğimizin önemli bir nişanesi. Dostum Buhari'nin şahsında, desteklerini sunan tüm Afrika ülkeleri lider eşlerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı

BİLAL ERDOĞAN, HATAY'DA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Hatay'da depremzede vatandaşları ziyaret etti. Afetzedeler için kurulan geçici barınma alanlarından olan bir çadırkenti ziyaret eden Erdoğan burada vatandaşlarla buluştu. TÜGVA'nın kurduğu ve içerisinde psikososyal çalışmaların gerçekleştirildiği 'Anne Çocuk' çadırına geçen Bilal Erdoğan buradaki çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar sundu.