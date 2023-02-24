‘İtalyan Sahra Hastanesi Sağlık Bakanlığı koordinesinde kuruldu’

HATAY'IN Defne ilçesinde Koordinasyon Valisi olarak görev yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Defne'de şehir stadyumunda İtalya'dan gelen sağlık ekiplerinin kurduğu 20 yataklı Sahra Hastanesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Arslantaş, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurulan hastaneden bölgedeki yetkililerin haberi olmadığına dair iddialarıyla ilgili açıklamada bulunarak, bu tarz asılsız açıklamaların bölgede büyük gayretle çalışan, emek veren tüm görevlilerin şevkini kırdığını, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?

VALİ Arslantaş, "Defne ilçemizdeki 20 yataklı sahra hastanemizdeyiz. Burayı İtalyan'dan gelen sağlık görevlileri kurdular. Şu anda da İtalyan yönetici arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hastanenin İskenderun Limanı'ndan Defne'ye gelişine kadar Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde, yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün yer göstermesi ile Valiliğimiz nezaretinde şehir stadyumuna kurulmasına karar verdik. Bizim, bu hastaneden haberimiz yoksa biz burada ne iş yapıyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi" dedi.

BAYIR NE DEMİŞTİ?

CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, 17 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Defne'de İtalyanlar tarafından kurulan Sahra hastanesiyle ilgili devletin haberinin olmadığını ima etmişti.