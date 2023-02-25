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Haberler Yaşam Sidra’yı kurtaran madenci konuştu

Sidra’yı kurtaran madenci konuştu

25.2.2023

Sidra’yı kurtaran madenci konuştu
HATAY'IN Kırıkhan ilçesinde enkazdan 35 saat sonra 5 yaşındaki Sidra'yı çıkartan maden işçisi Talip Uçar (37), "İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım" dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a giden maden işçileri, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki enkazdan ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Açılan dar koridora giren Talip Uçar, 35 saat sonra enkazdan küçük Sidra'yı kurtarmıştı.
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