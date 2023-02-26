İkizler yaşama el ele veda etti

ASRIN felaketi olan depremden yürek parçalayıcı çok sayıda hikaye ortaya çıkmaya devam ediyor. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ilk depremde Kahramanmaraş kent merkezinde ailece yaşadıkları 3 katlı evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı Ömer, eşi Fikret, 17 yaşındaki ikiz çocukları Alican ve Emrecan İnce...

'BABA DAYANAMIYORUM'

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde gönüllü kurtarma ekibinde hayat kurtaran baba Ömer İnce, sarsıntı anında eşi ve çocuklarını güvenli alana götürmek istedi ancak evinin göçmesi sonucu bunu başaramadı. Göçük altında oluşan hayat boşluğunda ikizlerine seslenen baba İnce, Emrecan'dan ses aldı fakat diğer oğlu Alican'dan ses alamadı. Eşine sessizce, "Alican öldü ama Emrecan yaşıyor, onu sakin tutmaya çalışalım" dedi. Aile, yaklaşık 10 saat kurtarılmayı bekledi.

Dışarıdan sesler gelince kurtulacaklarını anlayan baba, ikiz çocuklarından Emrecan'ın, "Baba dayanamıyorum, öleceğim. Hakkınızı helal edin" dediğini duydu ve oğluyla karşılıklı haklarını helal ettiler. Belirli bir süre sonra Emrecan'dan da ses alamaya çiftin üzüntüleri ikiye katlandı. Enkazdan çıkarılan Ömer ve Fikret İnce çifti, hastanede ayakta tedavi olur olmaz çocuklarını çıkarmak için yıkılan evlerinin bulunduğu enkaza geldiklerinde ikiz evlatlarının cenazelerine el ele tutuşmuş şekilde rastladı.

BİNA 5 SANİYEDE ÇÖKTÜ

İKİZLERİNİ toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan baba Ömer İnce, "Deprem kaç saniye sürdü bilmiyorum ama bunun 5 saniyesini ayakta, geri kalanını göçük altında yaşadık. Çocuklara sadece 'Küçülün, çökün' dedim. Sadece bu kadarını hatırlıyorum" dedi. Göçük altında kaldıktan sonra eşi Fikret'in yanında olduğunu görüce çocuklarına seslendiğini anlatan İnce, göçük altında kaldıkları yaklaşık 10 saati şöyle anlattı: "Deprem durunca ben 'Kim hayatta?' diye seslenmeye başladım. 'Alican' dedim, ses alamadım. 'Emrecan' dedim, o ses verdi ve 'Baba ben buradayım ama nefes alamıyorum' dedi. Üzerine beton parçası düşmüş. Kan kusuyordu. Oğlum dayanamadı, bizden helallik istedi. 'Baba, anne hakkınızı helal edin. Ben ölüyorum' dedi. Helalleştikten sonra yavrum şehadet getirdi. 5 dakika sonra sesi soluğu kesildi. Yarım saat sonra da bizi göçük altından çıkardılar. Çok zor bir süreçti. Ciğerimiz yanıyor. Biz enkazdan 10-11 saat sonra çıktık ama canımızın yarısını da enkazda bıraktık."

EVDE SADECE BAĞLAMALARI SAĞLAM KALMIŞ

MÜZİK sevdalısı çocuklarının cenazelerini yan yana toprağa veren İnce çifti, ikiz evlatlarından geriye kalan bağlamaları enkaz altından zarar görmeden çıkarmanın buruk mutluluğu ile onlardan geriye kalan bağlama çaldıkları videoyu izliyor.