Niğde’de 5,3 şiddetinde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre dün Niğde'de merkez üssü Obruk-Bor olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Niğde'nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, dün saat 13.27'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DİĞER