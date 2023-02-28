Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

MİLLİ Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 12'nci yıldönümünde kabri başında anıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 54. Hükümetin Başbakanı olan Erbakan'ın vefat yıldönümü vesilesiyle İstanbul Merkezefendi'de bulunan mezarını ziyaret edenler arasında yer aldı. Sosyal medyadan da paylaşım yapan Şentop, "Milletimizin büyük evladı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, vefatının sene-i devriyesinden önce Merkezefendi Camii'nde kılınan sabah namazının ardından kabri başında dualarla yâd ettik. Mekânı cennet, makâmı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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