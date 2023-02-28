Okçular Vakfı’ndan 700 kişilik oba

OKÇULAR Vakfı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 700 kişilik oba çadır kenti kuruyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta kurulan Okçular Vakfı Türk Obası'nda depremzedeler konaklayacak. Ahlat ve Malazgirt'te vakıf tarafından kurulan çadırlar AFAD kordinasyonunda taşınarak Mehmetçik ve polis ekiplerinin yardımıyla Pazarcık ilçesine kuruluyor. Okçular Vakfı gönüllülerinden Selçuk Diyarbekir, "İçleri keçe kaplı ve kuzine sobaları olacak. Çadırlarda yapılan 3 bölme sayesinde çocuklu bir aile rahatlıkla kalabilecek" dedi

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