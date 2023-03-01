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Haberler Yaşam Acısına rağmen görevinin başında

Acısına rağmen görevinin başında

1.3.2023

Acısına rağmen görevinin başında

KAHRAMANMARAŞ depreminde eşi ve oğlunu kaybeden, bir oğluyla enkazdan kurtarılan DSİ personeli Atilla Örnek, acısını hafifletmek ve destek vermek için görevini sürdürüyor.

EŞİ VE OĞLUNU KAYBETTİ
58 yaşındaki 5 çocuk babası Örnek, enkaz altında kalan eşi Gülcan ve 19 yaşındaki oğlu Zeki Fırat'ı kaybetti. DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde sondaj personeli olarak çalışan Örnek, depremden 6 gün sonra acısını kalbine gömerek, çalışmalara katkı sunmak için görevinin başına döndü. Atilla Örnek, deprem anında namaz kılmak için uyanık olduğunu söyledi. Örnek, "Depremden 6 gün sonra görevime döndüm. Devlette çalışan bir insan olarak elimizden geldiği kadar faydalı olmak için çaba harcadık. Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. Allah var, gam yok" diye konuştu.

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