Hatay’da esrarengiz kayıp aile... Çıkarıldıklarına dair mesaj var ama aileye ulaşılamıyor

"AFAD ÇALIŞANI BİR ARKADAŞIM 'SENİN PAYLAŞTIĞIN İSİMLER BENDE VARDI' DEDİ"

Hatay'daki AFAD Müdürlüğü'nde memur olan Dönmez, "Depremin birinci günü geceye kadar bekledik, iş makineleri gelmeye başladı. Çalışmalar başladı. Son gününe kadar enkazın başındaydık. Arama kurtarma bitti ama ailemizi bulamadık. Bizim yanımızdaki 5-6 aile daha aynı durumdaydı, yakınlarını bulamadı. Sonra nasıl çıkmaz, nerede olabilirler diye arayışa başladık. Sosyal medyadan ailemizi bulamadığımıza daire paylaşımlar yaptık. Artık binayı terk edeceğimiz zaman arama kurtarma da bulunan AFAD çalışanı bir arkadaşımdan telefon geldi. Paylaşımımı görmüş 'senin paylaştığın isimler bende vardı' dedi. Şaşırdım nasıl olduğunu sordum. Arkadaşım bana 'Deprem günü çalışma yaptığımız sahada bir sivil vatandaş yanıma geldi, koluma girdi sabah erken saatlerde bir aile çıkardım. Ailenin isimleri Mühittin Dönmez, Meltem Dönmez, Ebrar Dönmez, Cansu Erva Dönmez diye bana bilgi verdi' dedi. Arkadaşıma sivil vatandaş sadece bu bilgileri vermiş o da not almış. Elinde kağıt kalem olmayınca Whatsapp üzerinden bir arkadaşına bunu mesaj olarak göndermiş. Bana bunu ekran görüntüsü olarak atınca ailemin sağ bir şekilde çıkarıldığı düşüncesine kapıldık" diye konuştu.