Hatay’da esrarengiz kayıp aile... Çıkarıldıklarına dair mesaj var ama aileye ulaşılamıyor

Depremler nedeniyle yıkımın en çok olduğu illerin başında gelen Hatay'da kayıp yakınları ailelerini arıyor. Özellikle Antakya Güzelburç Mahallesi'ndeki İlke Apartmanı'ndan 28 kişiye hala ulaşılamadı. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan kayıp yakınları daha doğru bilgi aktarmak ve kendi aralarındaki iletişimi sağlıklı yapmak için Whatsapp grubu kurdu. 200'den fazla kişinin olduğu grupta, aileler Haber alamadıkları sevdiklerine ilişkin video, fotoğraf paylaşıyor, acılarına ortak oluyor ve bir gelişme olursa bilgilendirme yapıyor.