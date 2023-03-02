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Haberler Yaşam Merve Boluğur'un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Merve Boluğur'un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzaklaşan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a gitti. Hatay'dan dönen Boluğur, yaptığı paylaşımlarla ise oldukça eleştirildi. Ünlü isim, önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Boluğur, depremle ilgili yaptığı yorumla tüm tepkileri üzerine çekti.

02.03.2023, 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 10:10

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaşanan yıkımın yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu süreçte Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Geçtiğimiz gün yürüyüşte yakalanan oyuncuya hem bu süreç hem de Taha Duymaz'ın mesajı soruldu.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Merve Boluğur bu konuda yaptığı açıklama sırasında söyledikleriyle tepki çekti. Oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şoke etti.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

"BAZI ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Merve Boluğur'un sözlerine "Ne kadar kolay dökülüveriyor ölecek olan ölüyor kelimeleri!", "Resmen tiksindim", "İşler durmuş kardeş, insan utanır" yorumları geldi.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Öte yandan depremde arkadaşını aramak için Hatay'a giden Boluğur, evine dönünce normal hayatına devam etmişti. Boluğur geçtiğimiz gün kuaförden fotoğraf ve şarkı söylediği anları paylaşınca tepki çekmişti.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen ünlü isme tepki gelmişti.

Merve Boluğur’un depremle ilgili skandal sözleri tepki çekti

Boluğur gelen eleştirilere, "Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta" diyerek yanıt vermiş, paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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