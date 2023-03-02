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Haberler Yaşam Sevilen şarkıcı Buray Kardeşlerim'e konuk oluyor

Sevilen şarkıcı Buray Kardeşlerim'e konuk oluyor

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim dizisinin cumartesi günü yayınlanacak olan 80. bölümüne sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor.

02.03.2023, 15:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 15:46

Sevilen şarkıcı Buray Kardeşlerim’e konuk oluyor

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek. Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Kardeşlerim'in tanıtımı şimdiden konuşulmaya başladı.

KARDEŞLERİM'İN 80.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Kardeşlerim 4 Mart Cumartesi akşamı Av'de.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de!

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