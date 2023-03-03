2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi güne geliyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar şimdiden başlarken ilk orucun ne zaman tutulacağı, ilk sahura ne zaman kalkılacağı da araştırılıyor. Peki 2023 Ramazan ne zaman? İşte 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet takvimine göre 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.



İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.