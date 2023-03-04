Berat kandili ne zaman? 2023 Berat Kandili tarihi...

Berat Kandili bu sene ne zaman? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? soruları merakla araştırılıyor. İslam alemi için büyük önem arz eden ve Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen bu gecede ibadetler yerine getirilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nin önemi nedir? Berat Kandili ibadetleri nelerdir? İşte merak edilenler...

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN? AYIN KAÇI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi gecesi eda edilecek.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.