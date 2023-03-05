Katar’dan yola çıkan konteynerler İskenderun’da

DEPREMLERİN ardından Türkiye'nin dördüncü seviye alarm durumuna geçmesiyle dünyanın dört bir yanından yardım teklifi geldi. Katar, geçen yıl ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası organizasyonunda kullanılmak üzere özel üretilen konutları afet bölgesine gönderme kararı aldı.

KATAR emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk edilmesi talimatı vermesiyle 306 konteyner 12 Şubat'ta Doha'dan yola çıktı. 20-21 Şubat'ta da 7 gemiye bin 400 konteyner yüklendi.

2 ODA, MUTFAK VE BANYO

KATAR'DA konteyner yüklenen gemilerden ilk ikisi dün Türkiye'de İskenderun Limanı'na ulaştı. 14 gemi ile toplam 4500 konteyner ev gelecek, bu sayının 10 bine ulaşacağı belirtiliyor. Katar'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gelen konteyner evlerde 2 oda, mutfak ve banyo-tuvalet bulunuyor. Kalan konteyner evlerin de hızlı bir şekilde gönderilmesi için çalışmalar sürüyor. Konteyner taşıyan gemiler İskenderun limanına gelecek ve gelen konteyner evler deprem bölgelerine dağıtılacak.