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Haberler Yaşam Bugün iftar saat kaçta? İzmir, İstanbul akşam ezanı saati...

Bugün iftar saat kaçta? İzmir, İstanbul akşam ezanı saati...

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmanın tavsiye edildiği bugünde akşam ezanı saatleri araştırılıyor. Peki İzmir'de bugün akşam ezanı saat kaçta? İzmir, İstanbul iftar saatleri...

06.03.2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 13:02

Bugün iftar saat kaçta? İzmir, İstanbul akşam ezanı saati...

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu mübarek günü oruç ibadeti ile geçirenler iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet takvimine göre bugün İzmir, İstanbul ve Ankara'da akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? İşte İzmir, İstanbul iftar saatleri...

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul: 19:07

Ankara: 18:52

İzmir: 19:16

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