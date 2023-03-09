2 ayda 337 canı trafiğe kurban verdik!

HAYATA geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler yine yolları kan gölüne döndürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Şubat ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 318 trafik kazasında 152 kişi hayatını kaybederken yaralanan 17 bin 948 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yılın ilk 2 aylık döneminde ülke genelinde vuku bulan 73 bin 340 kazada 337 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 176 kişi yaralandı.

Kazalardan 28 bin 248'ine sürücü, 2 bin 914'üne yaya, 203'üne yolcu ve 108'ine yol kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 801 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 851de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 155 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 2 ayında kazaya karışan 216 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 180 sürücü de kazalara sebep oldu. Yılın 2 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 452 yaya, 2 bin 401 yolcu ve 385 bin 584 sürücüye ceza kesilirken 144 bin 253 araç trafikten men edildi.