Ünlü bestekar enkazda kalan eserlerini arıyor

"TÜRKMEN Gelini", "Oy aman aman, burası Adıyaman" ve "Tavukları Pişirmişim" gibi popüler birçok türkünün bestekarı Aziz Çelik (76), çıkartacağı kitabın taslağı enkazın altında kaldı. 1990 yılında TRT tarafından yılın Türküsü seçilen "Türkmen Gelini" gibi birçok gibi bilinen türkülerin yazar ve bestekarı Aziz Çelik, depremde yıllara sığdırdığı sanat geçmişini enkazda bıraktı. Yüzlerce eserin sahibi olan Aziz Çelik, bu eserleri tek kitapta toplamak içi çalışma yapıyordu. Taslak haline getirilen kitabın karalaması ve bilgisayar Ulu Cami Mahallesinde bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adıyaman İl Temsilciliği'nde yer alıyordu. MESAM'ın Adıyaman İl Temsilcisi olan Aziz Çelik, iş merkezi yıkılınca kitabın taslağı enkaz altında kaldı.

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