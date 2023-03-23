İlk iftar menüsü için pratik Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve yapılışı

Hazır olarak da satılan güllacı evde yapmak isteyenler lezzetli güllaç tarifini araştırıyor. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı olan güllacın yapımı bir o kadar kolay. İşte lezzetli güllaç tarifi...
GÜLLAÇ MALZEMELERİ
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu
ÜZERİ İÇİN:
File Fıstık
Ceviz
Nar Tanesi
GÜLLAÇ YAPILIŞI
Süt ve şekeri tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirme işlemene devam edin.
Ardından oda sıcaklığında ılımaya bırakın.
Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabilir.
Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.
Her kata ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün.
Kata geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Ardından diğer 5 yaprak için aynı sütle ıslatma yöntemini kullanın.
Kalan sütten 1 bardağı ayırın. İçerisine gül suyunu döküp karıştırtıldıktan sonra güllacın üzerinde gezdirin.
2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra arzunuza göre süsleyip servis edebilirsiniz.
GÜLLAÇ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!
Güllaç hamurlarının çok ıslanmaması gerekir.
Eğer güllaç çok ıslanırsa hamur olabilir. Süttü sıcak olursa da hamur olur.
Güllacın lezzetli olması için her katın iyice ıslanmış olması gerekir.
Bir dilim güllaç 250 kaloriye denk gelmektedir.
Şimdiden afiyet olsun...