İlk iftar menüsü için pratik Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve yapılışı

GÜLLAÇ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Güllaç hamurlarının çok ıslanmaması gerekir.



Eğer güllaç çok ıslanırsa hamur olabilir. Süttü sıcak olursa da hamur olur.



Güllacın lezzetli olması için her katın iyice ıslanmış olması gerekir.



Bir dilim güllaç 250 kaloriye denk gelmektedir.

