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Haberler Yaşam Şovmen CHP’liye 10 bin 800 liralık dava

Şovmen CHP’liye 10 bin 800 liralık dava

26.3.2023

Şovmen CHP’liye 10 bin 800 liralık dava
TBMM Başkanlığı, geçen ekim ayında Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında çekiçle cep telefonunu kırarak şov yapan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hakkında 10 bin 800 liralık alacak davası açtı. Davanın, meclis kürsüsüne zarar verildiği gerekçesiyle açıldığı öğrenildi. TBMM'nin avukatı tarafından asliye hukuk mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, cep telefonunu çekiçle kıran Erbay'ın kürsüye zarar verdiği, hatip kürsüsünde çekiç darbelerinden kaynaklı tahribat olduğuna yer verildi
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