Halk TV’de FETÖ kavgası

TÜRKİYE, 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken, Halk TV'deki 'FETÖ'cü kavgası da gün yüzüne çıktı. Enver Aysever, Halk TV'deki FETÖ ağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Aysever, İsmail Küçükkaya ve Ekrem Açıkel üzerinden Halk TV'yi topa tuttu.

FETÖ'cüleri kanala getiren isimin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"MAHİROĞLU EMİR ERİ OLDU"

ÖTE yandan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini belirten Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya" şeklinde konuştu.

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

ENVER Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.