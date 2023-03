Kameranın arkasında yeni yetenekler var

Fotoğraf ve video konusunda telefonları SLR yani değiştirilebilir mercekli kameralar kadar yetenekli kılan şey görüntüleme teknolojileri oldu. Artık yapay zeka teknolojisi, sensörler ve fotoğraf ve video deneyimi sonuçları daha inanılmaz hale getiriyor. Fotoğraf dünyasının efsane markası Leica ile birlikte geliştirilen" kameralara sahip Xiaomi 13 Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun kamera sistemi, donanım ve görüntü kalitesinden UI/ UX tasarımına kadar her yönüyle, profesyonel düzeyde bir akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için Leica ile iş birliği içinde oluşturuluyor. Her iki akıllı telefon da Leica optik merceklere sahip üçlü kamera kurulumuyla donatılıyor.



EN BÜYÜK SENSÖR TAKILDI

Xiaomi 13 Pro'nun kamera sistemi, 14 mm'den 75 mm'ye kadar odak uzunluklarını kapsıyor ve ultra büyük 1 inç IMX989 sensöre sahip 23 mm geniş açılı ana kamera, 75 mm hareketli telefoto kamera ve 14 mm ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. İlk olarak Xiaomi 12S Ultra'da kullanılan IMX989 sensör, şimdiye kadar bir akıllı telefona yerleştirilen en büyük sensör olma özelliğini taşıyor. Yüksek dinamik aralığı, üstün ışık yakalama özellikleri ve hızlı tepkileriyle büyük sensörü, her ince ayrıntıyı ortaya çıkaran belirgin kontrast ve tanımlanmış dokulara sahip renkli görüntüler sağlıyor. DSLR düzeyinde dahili odaklama teknolojisine sahip olan akıllı telefonun yeni 75 mm telefoto lensi, çarpıcı portreleri ve güzel yakın çekimleri kadraja almak için 10 cm'den sonsuza kadar mükemmel bir odak aralığı elde etmek üzere hareketli bir lens tasarımı kullanıyor. Xiaomi 13 ise 0,6x ila 3,2x optik yakınlaştırma aralığına ve ayrıca 75 mm telefoto lense sahip. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, hem fotoğrafçılık tutkunlarını hem de profesyonel fotoğrafçıları heyecanlandıracak çok çeşitli ayrıntılı kamera ayar seçenekleri sunuyor.



AYRINTILI AYAR SEÇENEĞİ

Ana lens sistemi, mükemmel portreler yakalamak için mükemmel odak uzaklığı ve alan derinliği sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, görüntülerin doğruluğunu koruyarak ve orta düzeyde doygunluk sunarak estetik olasılıklar sunan iki farklı fotoğraf stilinden (Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look) birini seçebiliyor. Çekici ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra Leica filtreleri, Leica filigranı ve Leica klasik deklanşör sesi gibi eğlenceli özellikler de yer alıyor.



OTOMATİK ODAKLANIYOR

Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, Xiaomi Imaging Engine ile tüm Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en güçlü bilgi işleme dayalı fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor. Yalnızca fotoğraf çekme hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi ProFocus ile cihazların hareket halindeki belirli nesnelere otomatik olarak odaklanmasını sağlayarak genel kamera deneyimini daha da yükseltiyor. Mükemmel görüntü optimizasyonu sunan her iki akıllı telefon da Pro modunda çekim parametrelerinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Adobe tarafından oluşturulan 10 Bit RAW DNG Kamera ve Renk Profillerini destekleyen Xiaomi 13 Pro, profesyonellere Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom'da daha fazla son düzenleme şansını da veriyor. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro video çekimi açısından da oldukça başarılı. Profesyonel düzeydeki videograflar için olağanüstü bir araç olan her iki cihaz da kullanıcıların canlı renkler, keskin kontrast oranları ve zengin ayrıntılarla "Create in Dolby Vision" özelliğini kullanmalarına olanak tanıyor, 4K Ultra Gece Videoları çekiyor ve olağanüstü video kalitesi için HyperOIS video stabilizasyonu özelliği sunuyor.



3 NESİL ANDROİD GÜNCELLEMESİ

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gücünü gelişmiş grafik işleme özelliklerine sahip GPU performansını ve güç verimliliğini sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 49, CPU performansı ve güç verimliliğini yüzde 37 ve yüzde 47 oranında artıran Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformundan alıyor. Bu yüksek performans günlük kullanımda pil ömrünü uzatırken fotoğraf işleme, gerçek zamanlı yapay zeka ve oyun gibi görevlerin kolayca ve hızla yerine getirilmesine olanak tanıyor. Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, 3 nesil Android sistem güncellemesinin yanı sıra 5 yıl boyunca güvenlik düzeltme güncellemeleri alacak. Her iki cihazın kullanıcıları ayrıca, profesyonel düzeyde kamera sistemiyle çekilen anıları için 2 TB'a kadar genişletilmiş depolama alanı sağlayan Google One bulut depolama alanının yanı sıra You- Tube ve Youtube Music uygulamasına 6 ay boyunca ücretsiz erişim sağlayan YouTube Premium ücretsiz deneme sürümünü deneyimleme hakkına sahip olacak. Ayrıca, Android'in dijital otomobil anahtarı özelliği desteği sayesinde Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13, kullanıcıların otomobillerinin kilidini açmak, kilitlemek ve çalıştırmak için dijital otomobil anahtarlarını sevdikleriyle paylaşmalarına olanak tanıyacak.



TİMUR SIRT

DİĞER