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Haberler Yaşam Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

Mutfak, banyo ve tuvalet temizliğinde en çok vakit harcadığımız ve en çok kirlenen yerler derzlerdir. Düzenli temizlenmeyen derz araları zamanla kirlenir, kararmalar ve sararmalar başlar. Temizlikte aşırı deterjan ve kimyasal kullanılınca da derz dolguları zamanla erir. Eriyen kısımlarda ise kir, pas, kireç oluşmasıkolaylaşır. Peki derzler nasıl temizlenir? Derzler nasıl beyazlar? İşte derz aralarını temizlemenin püf noktaları...

01.04.2023, 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 17:04

Evinizi rutin bir şekilde süpürüp silseniz bile gitmeyen bu kararmalar şimdilerde piyasaya yeni sunulan derz kalemi, derz temizleyici mavi su gibi çeşitli kimyasal ürünler sayesinde kolay ve etkili bir şekilde yapılıyor. Ancak kimyasal ürün kullanmadan derz aralarını temizlemek isteyen kişilerde doğal yöntemlere başvuruyor. Peki derz araları nasıl temizlenir? Derz aralarını temizlemek için kullanılan ürünler hangileridir?

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

BEYAZ SİRKE İLE KARARAN DERZ ARALARINA DOĞAL ÇÖZÜM

Evde birçok alanda kullanabileceğiniz doğal temizlik ürünlerinden biri de beyaz sirkedir. Aynı zamanda derz aralarının temizliğinde de oldukça başarılıdırlar. İçeriğindeki doğal asit, su ve küf lekelerini gidermeye yardımcı olur.

½ fincan beyaz sirke ile ¼ fincan ılık suyu kaseye dökün ve karıştırın. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çözelti karışımı derz aralarına püskürtün ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından fırça ya da bir sünger yardımıyla iyice ovun ve durulayın.

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

DİŞ MACUNU YÖNTEMİ

Beyazlatma özelliği olan diş macununu derz aralarını temizlerken de kullanmak mümkün. Diş macununu fayans aralarına sürün ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra fırça ile ovalayın ve durulayın.

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

ELMA SİRKESİ VE TUZLA ETKİLİ TEMİZLİK

Elma sirkesinin içine bir miktar tuz dökün, karıştırın ve derz aralarına dökün. Ardından fayans aralarının temizliği için bir diş fırçası kullanın. Fırça ile boşlukları temizledikten sonra durulayarak tüm toz ve kirden arındırabilirsiniz.

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

LİMON VE KABARTMA TOZU İLE KARARN FAYANS ARALARINI TEMİZLEME

5 bardak suya, yarım fincan kabartma tozunu, bir sirke kabının çeyreğini ve 3 adet limon suyunu karıştırarak hazırlamış olduğunuz karışımı kararan derz aralarına dökerek fırça ile temizliğine başlayın. Ardından 30-40 dakika bekledikten sonra ılık su ile tüm yüzeyin temizliğini yapabilirsiniz.

Derz araları nasıl temizlenir? İşte size pratik çözümler

TEMİZLİK İŞE YARAMAZSA HARÇ KULLANABİLİRSİNİZ

Tüm yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa, derzleri harçla beyazlatmak da bir çare olabilir. Harç, sert ve çok etkili bir alternatif olmasına rağmen, uygulanmasının biraz zor olabilir. Bu nedenle lekenin çıkarılması imkansızsa ve bozulma aşırı ise uygulanmalıdır.

Ancak, zemin yeni kadar iyi olacak ve buna değecektir. İzlenecek adımlar şunlardır:

Küçük bir keski kullanarak (ve fayanslara zarar vermemeye çok dikkat ederek) eski harcı derzlerden çıkarın.

Bir fırça ve kürekle derzlerden harcı çıkarırken oluşan kalıntı ve tozu toplayın.

Ürün ambalajı üzerindeki üreticinin talimatlarına göre harç karıştırma işlemini gerçekleştirin.

Spatula ile derzlerin üzerine bir kat sürüp bir saat bekletin.

Fayansları temizlemek için nemli bir sünger ve dezenfektanla durulayın.

Son olarak, derzlerin üzerine koruyucu bir dolgu macunu sürün. Bu isteğe bağlı bir adım olsa da, harç daha uzun süre dayanacak ve daha az kirli görünecektir.

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