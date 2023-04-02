‘60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine koşuyoruz’

TÜRKİYE'NİN turizmdeki istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirten POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum olarak 2023'te, 2022 yılından daha parlak bir sezona imza atacaklarını söyledi. Girgin, "Bodrum'da 2022'de 1 milyon 150 bin civarında turisti ağırladık. Bu memnuniyet verici. 2023'te bu rakamların üstüne çıkmak amacıyla hedefimizi büyüttük. Bodrum, merkez Avrupa ve Rusya gibi ülkeler için önemli bir pazar. Nisan ayında uçuşlar başlıyor. Yeni sezonda eğer bir aksilik yaşanmazsa 2022 yılını da geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz Türkiye'yi 51 milyon kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Yiğit Girgin, "2022 yılında Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelir 46 milyar dolar oldu. Bakanlığın açıklamalarına göre 2023 yılında turist sayısı 60 milyon ve elde edilecek gelir hedefi 56 milyar dolar olarak belirlendi. Bunda tesis ve hizmet kalitesinin yanı sıra; yurtdışına göre uygun fiyatlarımızın da etkisi büyük" görüşünü dile getirdi. Turizmciler olarak geleceğe umutla baktıklarını kaydeden Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık her yıl rekorlar kırmaya alışacağız. Artık daha sürdürülebilir politikalarla Türk turizminin de yol haritasını çıkarmalıyız."