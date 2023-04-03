Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

Mikrofonu alan Almina'nın annesi, "Almina aslında dua okuyacaktı, bu soruyu sormasını istemedim. Ama o kadar çok üzülüyor ki, sürekli arkadaşlarına 'babanız sizi hiç bıraktı mı? Sizin babanınız da gitti mi? diye soruyormuş. Babası bizi bıraktı gitti, Almina'da bunu kabul edemiyor, bu durum onu çok üzüyor. O yüzden buraya gelip size sormak istedi" dedi.