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Haberler Yaşam Minik Almina'nın Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru yürekleri yaktı

Minik Almina'nın Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru yürekleri yaktı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan İftar programına, Nihat Hatipoğlu'nu izlemeye gelen 8,5 yaşındaki Almina'nın yürek yakan sorusu damga vurdu. Gözyaşlarına hakim olamayan minik Almina, hem Nihat Hatipoğlu'nu hem de stüdyodaki herkesi duygulandırdı.

03.04.2023, 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 14:21

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 7'den 77'e herkesten soru alıyor. Son olarak küçük bir kıza mikrofon verildi ve ortaya duygusal anlar çıktı.

Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

Soru sormak için mikrofonu alan Almina, Hatipoğlu'na "Benim babam, annem ve beni bırakıp gitti. Ben buna çok üzülüyorum. Şimdi oruç tutuyor sizce orucu kabul olur mu?" diye sordu.

MİNİK ALMİNA'NIN NİHAT HATİPOĞLU'NA SORDUĞU SORUYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

Küçük kızın ağlayarak sorduğu bu sorusu üzerine stüdyoda herkesin gözleri hüzünle doldu.

Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

Mikrofonu alan Almina'nın annesi, "Almina aslında dua okuyacaktı, bu soruyu sormasını istemedim. Ama o kadar çok üzülüyor ki, sürekli arkadaşlarına 'babanız sizi hiç bıraktı mı? Sizin babanınız da gitti mi? diye soruyormuş. Babası bizi bıraktı gitti, Almina'da bunu kabul edemiyor, bu durum onu çok üzüyor. O yüzden buraya gelip size sormak istedi" dedi.

Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

"HER ŞEY İNŞALLAH SENİN İÇİN ÇOK GÜZEL OLSUN ALMİNA"

Küçük kızın ağlamasına çok üzülen Hatipoğlu, Almina'ya "Baban çok yanlış bir yolda. Senin gibi cici bir kızı, annen gibi hanımefendi birini niye bırakır gider? Baban büyük bir hata işlemiş. Allah onu affetsin. Kız çocukları babaya çok düşkündür. Umarım babası akıllanır, Almina'nın yanına geri döner.

Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soru yürekleri yaktı

Hiçbir babanın bunu çocuklarına yapmaya hakkı yok. Bu yaşlar çocukların anneye babaya en muhtaç olduğu yaşlardır. İnşallah baban bu yayını izler yaptığı hatadan geri döner. Her şey inşallah senin için çok güzel olsun Almina" diyerek küçük kızın hem sorusunu yanıtladı, hem de gözyaşları dindirdi.

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