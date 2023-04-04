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Haberler Yaşam Turkuvaz Medya'nın acı günü: Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan'a veda!

Turkuvaz Medya'nın acı günü: Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan'a veda!

Turkuvaz Medya bünyesinde faaliyet göstren Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde düzenlendi. Arslan'ın naaşı 05 Nisan Çarşamba günü (yarın) Samsun İli Merkez İlkadım İlçesi Büyük Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Kıranköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

04.04.2023, 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 14:26

Turkuvaz Medya’nın acı günü: Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan’a veda!

Turkuvaz Medya bünyesinde faaliyet göstren Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Sabah Gazetesi'nde çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

1 Ocak 2009 tarihinde Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü'ne getirilen Arslan daha sonra Haber Koordinatörlüğü'ne ardından da Yazı İşleri Müdürlüğüne terfi etti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.

ŞABAN ARSLAN'A VEDA

Gazeteci Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 12.00'de tören düzenlendi.

Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008'de Sabah Gazetesi Bölge Koordinörü olarak göreve başlayarak Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı.

Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, Yazı İşleri Müdürü görevini sürdürmekteydi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

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