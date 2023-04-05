Azerbaycan’dan gelen mektuplar duygulandırdı

PAZARCIK ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan mektuplar, duygu dolu mesajlar içeriyor. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarına gelen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ihtiyaca göre ayrılarak yeniden paketleniyor. Özellikle Azerbaycan'dan gelen yardımlardan çıkan mektuplar, deponun girişindeki nizamiyede sergileniyor. Nizamiye girişindeki duvar ve cama asılan not ve mektuplarda, "Sizinleyiz Türkiye'm, başın sağ olsun Türkiye'm, Türkiye bizim kan kardeşimizdir, canımız bir kanımız bir, kaderimiz bir Türkiye'm" gibi ifadeler yer alıyor.

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