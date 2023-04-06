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Haberler Yaşam Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Ekranların sevilen ve her bölümü merakla beklenen dizisi 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarındaki 120. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

06.04.2023, 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 13:06

'Kuruluş Osman'da Alçiçek ve Aktemur'un nikahlarının kıyılmasının ardından Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturması bölüme damga vurdu.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

'Kuruluş Osman' 120. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,73 reyting, %19,55 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,33 reyting, %15,36 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirtti. Orhan Bey, Nayman'ın yanında duyduklarını Osman Bey'e ve Alplerine hep beraber oruç açtıkları sofrada iletti. Bengi Hatun'un ısrarları sonucunda nikah için hazırlıklar yapıldı.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Aktemur ve Alçiçek, kıymetli hediyelerini aldıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü. Aktemur, ailesinin kararına karşı çıkarak Kargın Obası'nın yeni beyi oldu. Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah, Yenişehir'e geldiği ilk anda Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşadı.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Osman Bey, Orhan Bey'den aldığı bilgilerle Nayman'a tuzak kurdu. Yenişehir'de Nayman ve nökerlerinin karşısına çıkan Osman Bey, nökerleri biçtikten sonra Nayman'la karşı karşıya geldi.

Çarşambanın en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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