Akıllı telefonlara maliyet freni geldi

Fotoğraf, video, hızlı mobil internet, ekran ve performanslı işlemciyi akıllı telefonlarda yakalamak için 20 bin TL'nin üstünde bir amiral gemisi telefona göz dikmek gerekiyor. Oysa herkesin bütçesi böyle bir telefon için uygun değil.

MODEL GÜNCELLENDİ

İşte tam da böyle düşünen kullanıcılara orta sınıf bir cihaz satın alarak amiral gemisi telefonlarda bulabileceği özellikler sunmak mümkün. Özellikle güçlü akıllı telefon markalarının gölgesi konumundaki özel modeller maliyet daha önemlisi fiyat performans konusunda çözüm getiriyor. Redmi Note 12 Serisi, fotoğrafçılık ve genel kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayarak amiral gemisine özgü özellikleri üst-orta sınıf cihazlara getirmeye devam ediyor. Redmi Note 11 Serisinin inanılmaz başarısı üzerine şekillenen Redmi Note 12 Serisi, sevenleri için büyük önem taşıyan özelliklerde bir kez daha dikkat çekici geliştirmeler sunuyor. Bu geliştirmeler arasında kamera sistemi, pil ömrü, şarj hızı ve kullanıcı dostu tasarım yer alıyor. Redmi Note 12 Serisinin lansmanı ile Xiaomi, üst düzey akıllı telefon özelliklerini dünyada daha fazla kullanıcıya erişilebilir kılma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Son dönemde tüm akıllı telefon kameralarında önemli geliştirmeler var. Ancak Google, yeni nesil Android cihazlarda yeni şeyler denemek istiyor. Çarpıcı anlar için çeşitli film tarzlarına sahip 108MP'lik profesyonel kalitede kamera kullanılıyor.

KAMERA İLK SIRADA

Redmi Note 12 Pro, her anı çarpıcı ayrıntılarla yakalamak için profesyonel düzeyde bir kamerayla geliyor. Redmi Note 12 Pro, 1/1,52 inç Samsung sensörün yanı sıra 9'u 1 arada piksel gruplama ve çift doğal ISO ile portre çekimlerinde doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyan 2MP derinlik kamerasına sahip. edmi Note 12 Pro, FilmCamera filtreleri ve ProCut özelliği ile yaratıcılığı yeni bir seviyeye taşıyor. Kameralar tüm ışık koşullarında net görüntüler sunarken, keskin ve doğal görünümlü selfie'ler için 16MP ön kamera içeriyor. Türk Telekom online mağazasında akıllı telefonları fiyat ve özellik bazında filtreleyerek arama şansı buluyor.



CANLI GÖRSEL VE İSİTSEL DENEYİMLER

REDMİ Note 12 Pro'da, akıcı kaydırma ve gecikmesiz geçişler için 120Hz ekran yenileme hızına sahip büyük bir 6.67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Ayrıca birinci sınıf görsel ve işitsel deneyim için Dolby Vision ve Dolby Atmos sürükleyici ses teknolojisi desteği de sunuyor. 8GB+256GB depolama alanıyla gelen Redmi Note 12 Pro artık daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Snapdragon 732G ve 67W turbo şarj ile donatılan Redmi Note 12 Pro, kullanıcıların her yere gidebilmeleri, her şeyi yapabilmeleri ve hiçbir anı kaçırmamaları için sosyal medya etkinlikleri, fotoğrafçılık, video çekimi ve daha fazlası için kolayca uzun süreli kullanım sağlayan büyük bir 5 bin mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip.

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