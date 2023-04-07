Her Apple ürünü hızlı sarj olmayı çok sever

YENİ nesil şarj cihazlarıyla akıllı telefonunuzu Tablet, laptop, MacBook ya da AirPods'unuzu aynı anda daha hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilmenizi sağlıyor. Her ihtiyaca yönelik teknolojik ürünleri kullanıcıların beğenisine sunan Anker, üstün performanslı, farklı ihtiyaçlara yanıt veren şarj aletleriyle fark yaratıyor. Daha küçük boyutları, üstün özellikleriyle Anker şarj aletleri enerjiye ihtiyacınız olan her anda ihtiyacınıza yetişiyor.

DAHA HIZLI ŞARJ

BU cihazlardan biri olan Anker 312 Cube 20W USB-C, üç kat şarj hızı sayesinde iPhone 14'ünüzü yüzde 50 seviyesine sadece 30 dakikada ulaştırıyor. Akım koruması ve sıcaklık kontrolü gibi güvenlik mekanizmaları, cihazlarınızı şarj ederken güvende olmanızı sağlıyor. Yeni akıllı küp tasarımıyla sıradan şarj cihazlarından çok daha küçük ve kompakt olan cihaz, iPhone 14/13/12 Se5risinin yanı sıra Samsung Galaxy, iPad/ iPad Mini ile de uyumlu.

CES 2022 İnovasyon Ödülü sahibi Anker 736 Şarj Cihazı (Nano II 100W), 100W maksimum güçle MacBook, iPhone ve AirPods'unuzu orijinal 96 W MacBook güç adaptöründen 34 daha küçük olan bir şarj cihazıyla aynı anda şarj edebiliyor. En yeni Gan II teknolojisi ile donanmış olan süper şarj cihazı, daha kompakt bir boyuta sahip ve akıllı bir şekilde güvenli sıcaklığı kontrol ediyor. Cihaz, tüm USB-A ve USB-C akıllı telefonlar, tabletler ve birçok dizüstü bilgisayar için daha hızlı şarj sağlıyor.

İPHONE 14/13/12 serisi ile çalışan Anker PowerWave Select Manyetik Kablosuz Şarj Standı (MagSafe), daha verimli ve daha hızlı bir şarj deneyimi yaşatıyor. MagSafe telefon kılıflarıyla birlikte 7,5 W'a kadar şarj gücü sunan cihaz, özel MultiProtect güvenlik sistemi sayesinde yabancı cisim algılama, kısa devre koruması, sıcaklık kontrolü gibi konularda tam koruma sağlıyor. Cihaz, LED ışığı ile telefonunuzun ekranını açmadan şarj durumunu gösterirken, telefonunuzda video izlerken iPhone'unuzu 30 derecelik açıya kadar ayarlayarak en iyi görüntüleme açısını yakalamanıza da imkan veriyor. Şarj standı üzerinde telefonunuzu en iyi konumda kullanabilirsiniz.