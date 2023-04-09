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Haberler Yaşam Külliye’de öğrencilere ücretsiz hazırlık programı

Külliye’de öğrencilere ücretsiz hazırlık programı

9.4.2023

Gazete

Külliye’de öğrencilere ücretsiz hazırlık programı
ÜNİVERSİTELİ olabilmek için sınav hazırlıklarına devam eden lise öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz "Raunt" hazırlık programı başlatıldı. Program, kapsamında lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları hedefleniyor. Kütüphanenin sosyal medya hesabı üzerinden "Raunt" programı duyurularak, tüm lise öğrencilerine çağrı yapıldı. "Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümü" olarak tanımlanan programın lise öğrencilerinin kullanımına açıldığı bildirildi. Programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, Millet Kütüphanesi ağına bağlanarak, kütüphane içinde ücretsiz programı kullanabilecek.
PROGRAMA giriş yapmak isteyen öğrenciler, www.raunt.com/millet-kutuphanesi internet adresinden öncelikle kayıt formunu dolduruyor. Sonrasında SMS ya da elektronik postayla kendisine gönderilen kullanıcı adı ve şifreyi girerek programdan yararlanabiliyor.
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