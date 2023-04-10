CHP önünden geçerken ateş açanlar PKK sever çıktı

İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açılmış, haberi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'parti binasına saldırı' olarak duyurmuştu. Silahla havaya ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Olayda doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olduğu belirlenen şüphelilerin ateş açtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilde çalan şarkı dikkat çekti. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.