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Haberler Yaşam Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama...

Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama...

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığınca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

18.04.2023, 15:31

Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

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