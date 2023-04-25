AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF ara sınav sonucu sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına katılan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki AÖF ara sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte AÖF ara sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İTİRAZ SÜRECİ
08-09 Nisan / 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
26 Nisan Çarşamba günü 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.