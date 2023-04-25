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Haberler Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı! İZBAN, Marmaray, Başkentray o tarihlerde ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! İZBAN, Marmaray, Başkentray o tarihlerde ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

AA

25.04.2023, 12:16

Resmi Gazete’de yayımlandı! İZBAN, Marmaray, Başkentray o tarihlerde ücretsiz

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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