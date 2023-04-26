Nadir görülen hastalıklar arttı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Ardeniz, nadir görülen immun yetmezlik (bağışıklık sistemi) hastalıklarının sayısının son yıllarda artarak 600'e ulaştığına açıkladı. Prof. Dr. Ömür Ardeniz, "Primer immün yetmezlik hastalıklarının çok sayıda farklı hastalıkları taklit ettiğini, bu yüzden de bu hastalıkların tanınmasının hem hekimler hem de hastalar açısından sıkıntılı olduğunu belirten Dr. Ardeniz, "Bugün başlayacak sempozyumda bu soruna çözüm aranacak" dedi.

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