Yavaş’tan büyük ayıp: Şehit ailelerinin parasına göz dikti

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Kuvvetler'de şehit olan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in kurduğu şehit ailelerine hizmet veren Vatan Yıldızları Vakfı'nın binası icra yoluyla tahliye edildi. Mansur Yavaş, Soner Halisdemir'e mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan binayı kira bedelsiz sözlü olarak tahsis etti.

HALİSDEMİR, binanın kullanılmaz durumda olması nedeniyle 2 milyon liralık tadilat yaptırdı.Tadilat devam ederken ANFA Güvenlik Şirketi yetkililerinin vakfa giderek bina ile ilgili tüm hakların kendilerine devredildiğini söylemesi üzerine vakıf ve ANFA arasında formalite olarak kira sözleşmesi imzalandı.

HALİSDEMİR 2022'de binaya taşındı. Bir süre sonra ANFA tarafından aranan Halisdemir'e 1,5 yıllık kira bedelinin olduğu söylendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek isteyen Halisdemir'in tüm çabaları boşa çıktı. Bu sırada icra yoluyla Halisdemir tahliye edilirken, kira bedeli karşılığında da vakıfta bulunan eşyalar alındı.