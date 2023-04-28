Kamplarda yeni fotografları çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, önceki gün PKK/ KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul'da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez'in örgüt kamplarında çekilmiş yeni fotoğraflarına ulaşıldı. Yeni fotoğraflarda Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, bazıları etkisiz hale getirilen diğer teröristler ile sarmaş dolaş görülüyor.

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