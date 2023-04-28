Kodlama ve video ustaları her yerde işini rahat yapacak

İŞİNİ tutkulu şekilde yapan yazılım geliştiriciler, tasarımcılar ve video içerik geliştiriciler mobil ortamlarda çalışmayı seviyor. Üstelik mobil çalışırken alternatif platformları olsun istiyor. Acer yeni performans odaklı, üst düzey dönüştürülebilir Chromebook modelleri Acer Chromebook Spin 714 ve Acer Chromebook Enterprise Spin 714'ü tanıttı. Tüketicilerin, ailelerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen son Chromebook serisi, yeni 13. Nesil Intel Core işlemciler, hızlı şarj özelliğine sahip 10 saatlik pil ömrü ve yeni özelliklerle destekleniyor ve tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen çevre dostu ambalajlarda sunuluyor. 16:10 en boy oranına sahip 14 inç Chromebook ayrıca WUXGA ekranı, yüzde 100 sRGB kapsamı, dahili QHD 2K web kamerası ve DTS Audio ile canlı görüntüler ve yüksek kaliteli video konferans imkanı sunuyor.

PERFORMANS ARTIŞI VAR

HİBRİT çalışanlar ve öğrenciler, esnek 360 derece dönüştürülebilir modu, hızlı şarj olan USI stylus kalemi ve askeri sınıf dayanıklılık standartlarına uygunluğu ile 2'si 1 arada Chromebook'tan günlük kullanımda maksimum düzeyde faydalanabiliyor. Yeni Chromebook'lar, önceki nesle göre yüzde 10'a varan performans artışı sağlamak için 13'üncü Nesil Intel Core i7 'ye kadar işlemciler içeriyor. Ayrıca, yüksek performans ve 10 saate kadar pil ömrü sağlamak için Intel Evo platform standartlarını karşılıyor. Özellikle uzun kullanım söz konusu olduğunda, pil yalnızca 30 dakika boyunca hızlı şarj edilerek dört saate kadar kullanım olanağı sağlıyor. Acer Chromebook Enterprise Spin 714 ayrıca ek yönetilebilirlik ve güvenlik kontrollerinin gerekli olduğu işletmeler için Intel vPro teknolojisini destekliyor.

WUXGA (1920x1200) ekrana sahip 14 inç dokunmatik ekranlı Chromebook, görselleri yüzde 100 sRGB renk aralığında canlı bir şekilde gösteriyor. İnce çerçevelerle çevrili canlı 16:10 ekran, lekelere ve kokuya neden olan bakterilere karşı direnç gösterirken çizilmelere karşı korumak için Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass içeriyor. İsteğe bağlı USI stylus kalem 4 bin 96 farklı basınç ve eğim hassasiyeti seviyesiyle 2'si 1 arada Chromebook'un 360 derecelik menteşeleriyle etkinleştirilen dört moddan herhangi birinde ekranda çizim yaparken veya not alırken doğal bir his ve hassas dokunuşlar sağlıyor.

ÇEVRE DOSTU ÖZELLİKLER VAR

ACER'IN çevre üzerinde sürekli olumlu bir etki yaratma taahhüdü paralelinde, Acer Chromebook Spin 714 ve Acer Chromebook Enterprise Spin 714, şirketin Earthion misyonunu destekleyen çeşitli çevre dostu özelliklere ve EPEAT kaydına sahip. Her iki ürün de tüketim sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastikler içeriyor ve ambalajları geri dönüştürülmüş kağıt, karton ve diğer doğal liflerden yapılmış kalıplanmış kağıt hamuru ambalajları dahil olmak üzere tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıyor. Ayrıca, Acer Chromebook Spin 714 ve Acer Chromebook Enterprise Spin 714 enerji tasarruflu tasarımıyla Energy Star sertifikasına sahip.

BUNA ek olarak, Chromebook Spin 714'ün dayanıklı tasarımı cihazın daha uzun ömürlü olmasına katkıda bulunuyor. Üst düzey görünüm ve hissi korumak için Anodize edilmiş alüminyum kasaya sahip olan cihazlar, ABD MIL-STD 810H standardına uygundur ve günlük aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır, eziklere ve bükülmelere karşı dirençlidir ve kırılmaları ve korozyonu önler. Yeni Acer Chromebook Spin 714 ve Acer Chromebook Enterprise Spin 714, ChromeOS'un hızlı önyükleme süreleri, kullanım kolaylığı ve gelişmiş güvenlik gibi yerleşik iş özelliklerinden yararlanıyor.

İŞ YERLERİ VE OKULLARA ÇÖZÜM

QHD 2K web kamerasına sahip ilk Acer Chromebook'lar olan bu yeni modeller, iş ve okul için birinci sınıf bir video konferans çözümü sunuyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamanın yanı sıra, 2K web kamerası, geçici gürültü azaltma teknolojisiyle düşük ışık koşullarında bile görüntünün yüksek kaliteli olmasını sağlıyor ve gizliliği korumak için fiziksel bir kapakla birlikte geliyor. Görseller, çift mikrofon ve DTS Audio özellikli yukarı dönük çift hoparlör ve daha yüksek kaliteli, distorsiyonsuz ses ve daha derin bas sağlayan dahili akıllı amplifikatör ile tamamlanıyor. Chromebook'lar Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2'nin yanı sıra HDMI ve iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası dahil olmak üzere bir dizi bağlantı noktası aracılığıyla diğer cihazlara bağlanabiliyor. İsteğe bağlı parmak izi okuyucu sayesinde cihazların kilidi daha hızlı açılırken veriler de güvende kalıyor. Ayrıca, arkadan aydınlatmalı klavye ve Corning Gorilla Glass dokunmatik yüzey birinci sınıf bir his sunarak kullanımı keyifli hale getiriyor.

TİMUR SIRT/ TEKNOLOJİ