Yeni eFutbol maçları geliyor

TÜRK Telekom'un bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğu dijital oyun platformu Playstore ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz GAMEON markamız ile oyun ekosistemini 360 derece sahipleniyor; oyun dünyasına yönelik turnuvalardan internet kampanyalarına kadar birçok fırsatı bu çatı altında bir araya getiriyor. Türk Telekom Tivibuspor platformuyla birbirinden heyecanlı eFutbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimli ekiple ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacak.

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