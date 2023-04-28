  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Yeni eFutbol maçları geliyor

Yeni eFutbol maçları geliyor

28.4.2023

Gazete

Yeni eFutbol maçları geliyor
TÜRK Telekom'un bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğu dijital oyun platformu Playstore ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz GAMEON markamız ile oyun ekosistemini 360 derece sahipleniyor; oyun dünyasına yönelik turnuvalardan internet kampanyalarına kadar birçok fırsatı bu çatı altında bir araya getiriyor. Türk Telekom Tivibuspor platformuyla birbirinden heyecanlı eFutbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimli ekiple ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA