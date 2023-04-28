‘Yurt dışında böyle devlet hastanesi olması imkansız’

YILBAŞI gecesi tedavi için gittiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı görünce sarıldığı görüntüler gündem olan Portekiz'de yaşayan gurbetçinin oğlu da, Türkiye'deki tedaviyle sağlığına kavuştu. 25 yaşındaki Üveys Muhammed Seymen, "Yurt dışında ameliyat günü için 7 ay ile 1 yıl arası tutabilir dediler, Türkiye'ye geldim. Burada kısa sürede ameliyat gününü belirlediler, ameliyat oldum. Her şey iyi geçti. Yurt dışında böyle bir devlet hastanesi imkansız gibi, devasa mimarlık, yeni teknolojiyle yapılmış ancak özel hastaneler olarak görünüyor, onlara da insanlar gidemiyor" dedi.

YEPYENİ TEKNOLOJİLER

TÜRKİYE'DEKİ tedavisine ilişkin konuşan 25 yaşındaki Üveys Muhammed Seymen ise, "Hayatımın yarısını burada, Trabzon'da geçirdim. Yurt dışında doktora gittiğimde 'Fıtık ameliyatı olacaksınız' dediler. Babam bana Türkiye'yi önerdi. Orada ameliyat gününün gelmesini 7 ay ile 1 yıl arası tutabilir dediler, o sırada Türkiye'ye geldim. Burada benimle hemen ilgilendiler ve kısa sürede ameliyat gününü belirlediler, ameliyat oldum. Elhamdülillah her şey iyi geçti. Yurt dışında böyle bir devlet hastanesi imkansız gibi, devasa mimarlık, yeni teknolojiyle yapılmış bir hastane görünemez ancak özel hastaneler olarak görünüyor. Onlara da tabii ki insanlar gidemiyor, parası farklı. Portekiz'de üniversitemi bitireceğim. Yavaş yavaş ailemiz Türkiye'ye geliyor. Ülkemizi hiç unutmadık" diye konuştu.