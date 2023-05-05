Mağazaların yapay gözü tasarruf ettirmeye hazır

AKTİF projeleriyle dünya çapında 35'ten fazla ülkede hizmet veren Türk yapay zeka teknolojisi şirketi Vispera, perakende raflarından akıllı telefon/ tablet ile çekilen görüntülerin buluta aktarılmadan, tamamen cihaz üzerinde işlenmesini sağlayan ODR (On-Device Recognition) özelliğini duyurdu. Akıllı göz teknolojisi yapay zeka teknolojisini kullanırken, tamamen otomatik olan bu yeni özellik sayesinde, Vispera'nın görüntü tanıma teknolojisi internet bağlantısının hiç olmadığı ya da zayıf olduğu yerlerde çalışabiliyor. Ayrıca perakende uygulayıcıların mağaza ziyaretinde geçirdikleri zamandan yüzde 25 tasarruf etmesini sağlıyor.

YAPAY GÖRME YETENEĞİ

YAPAY görme ve makine öğrenmesi alanında geliştirdiği teknolojileri 35'ten fazla ülkede hızlı tüketim ve perakende sektörlerine çözüm olarak sunan Vispera, hizmetlerini kullanan lider markaların mağaza içi verimliliklerini artırmasını sağlayan tamamen otomatik yeni özelliği ODR'ı (On- Device Recognition) duyurdu. Mağaza ziyaret sürecinin yüzde 25 daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan ODR, internet zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Böylece internet bağlantılarının yavaş olduğu veya kesintiye uğradığı durumlarda bile mağaza içi operasyonlar bu durumdan etkilenmeden devam edebiliyor ve sunulan deneyimde neredeyse hiçbir fark olmuyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen ve milisaniyeler içinde resim işleyen ODR ile raflardaki ürün bulunurluğunu ve fiyat etiketi uyumluluğunu gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün.

DAHA GÜVENILIR RAPOR

VİSPERA CTO'su Erdem Yörük, perakende sektöründe ODR'ın önemi hakkında şunları söylüyor: "Vispera olarak pek çok sektördeki firmaların, çoğunluğu cihaz ve bulut arasında gerçekleşen veri trafiğini azaltmak için sadece mobil cihazları odağına alan bir yaklaşım benimseyeceğini öngörüyoruz. Bu durumu göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz ODR özelliğimiz ile kullanıcılarımız, mobil cihazlarında çektikleri raf fotoğraflarının görüntü işleme ve rapor oluşturma süreçlerini aynı cihaz içinde ve anında gerçekleştirebiliyor. Bu sayede zamandan yüzde 25 tasarruf edilmesini sağlıyoruz. Oluşturulan raporların doğruluğu ve detayı da maksimum düzeydeyken rapor alma süresi ise 1 saniyenin altına iniyor. İlerleyen aşamalarda cihazlarda özel KPI'lar belirlemek, Zenginleştirilmiş Gerçeklik (AR) iyileştirmeleri ve fotoğraf çekerken dikkat edilebilecek öneriler sunmak gibi ek özellikler de sunarak çözümlerimizi kullanan lider firmaların süreçlerini iyileştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

TİMUR SIRT