Yeni nesil malzemeler dünya sahnesine çıktı

Yeni nesil malzemeler, kompozit teknolojileri geleceğin araçları, evleri ve yaşam tarzının belirleyicisi oluyor. Tüm bu değişimlerin ortasında bu malzemeleri kullanan inşaat ve yapı, mobilite, üretim teknolojilerini etkiileyen kompozit sektörü JEC World 2023 etkinliğinde Paris'te buluştu. Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, kompozit sektörünün uluslararası çaptaki en büyük buluşması yeni nesil Kompozit Teknolojileri'ni sergiledi. Kordsa, fuar katılımcılarına, Kompozit Teknolojileri alanındaki en son yeniliklerini tanıttı. Katılımcılarını yenilik, iş ve ağ oluşturma ruhuyla ağırlayan fuar, kompozit sektörünün en önemli oyuncularının yanı sıra kompozit ve ileri malzeme alanındaki yenilikçi girişimleri, uzmanları, akademisyenleri ve Ar-Ge liderlerini bir araya getirdi.

KÜRESEL 13 TESİSİN SAHİBİ

Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede inovasyon sponsoru oldukları fuarın kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek, "Kordsa olarak 6 ülkeye yayılmış; 13 üretim tesisi, 2 Ar-Ge merkezi ve 4 bin 900 çalışan ile dünyada teknolojide lider 'ileri malzeme şirketi' olarak yolumuza devam ediyoruz. Geleceğin malzemelerini üretiyoruz ve geliştirdiğimiz teknolojilerle, 'hayatı güçlendirme' vizyonumuzla lastik, inşaat ve kompozit iş kollarımızda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya hedefimize doğru güçlü adımlar atıyoruz. Uzman olduğumuz konularda yeni iş kolları yaratmaya odaklanıyoruz. Bugün, dünya genelinde üretilen her 3 otomobil lastiğinden 1'i ve her 3 uçak lastiğinden 2'si Kordsa tarafından güçlendiriliyor.

UZAYDA ASTRONOT KOZASI

ABD'deki kompozit üretim tesislerimizle Boeing'in B787 Dreamliner uçağının Kuzey Amerika'daki tek karbon kumaş tedarikçisi olduklarını ifade eden İbrahim Özgür Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "50. Yılımızda ürettiğimiz malzemelerimiz uzaya çıktı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) astronotları taşımak için tasarladığı Orion kapsülü, şirketimiz Fabric Development Inc. tarafından üretilen kumaşların desteğiyle insan taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının kat ettiği en uzak mesafe rekorunu kırdı. Avrupa'da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketini geçtiğimiz yıl portföyümüze katarak kompozit alanındaki yetkinliklerimizi artırdık. Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimimizle güçlendirme teknolojilerimizi tüm dünyaya sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, bulunduğumuz tüm sektörlerde küresel pazar liderliği, teknoloji liderliği ve sürdürülebilirlik liderliği ile tüm paydaşlarımıza değer yaratmak. İnşaat güçlendirmede de 1/4 maliyet ve 1/4 zamanda Kratos ürünlerimizle katkı sağlıyoruz" dedi.

TİMUR SIRT