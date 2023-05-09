ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı...

2023 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında gerçekleşti. Sınava katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.16 Nisan tarihinde gerçekleşen sınav sonrası 'ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' soruları merak ediliyor. İşte ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES/1 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sonuç tarihi netlik kazandı. Buna göre 2023 ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak.