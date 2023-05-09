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Haberler Yaşam ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sınav sonuçları belli oldu mu? soruları sınava katılanlar tarafından araştırılıyor. 16 Nisan tarihinde gerçekleşen sınav sonrası ÖSYM, ALES sonuç açıklama tarihini duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

09.05.2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023, 13:00

ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı...

2023 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında gerçekleşti. Sınava katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.16 Nisan tarihinde gerçekleşen sınav sonrası 'ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' soruları merak ediliyor. İşte ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES/1 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sonuç tarihi netlik kazandı. Buna göre 2023 ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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