Kardeşlerim sınır tanımıyor: Dizi Arjantin’i de kasıp kavurdu

Kardeşlerim, 30'dan fazla ülkede yayında olan dizi, Todo Por Mi Hogar adı ile önceki gün Arjantin'de yayına girdi. İlk bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ortalama %44,57 en yüksek ise %48,87 izlenme payıyla harika bir başlangıç yaptı. Aldığı oranla kanalın en çok izlenen 5. programı oldu.

Sadece ekranda değil sosyal medyada da fırtına gibi esen Kardeşlerim Trend Topic oldu. #TodoPorMiHogar, Twitter Arjantin'de en çok konuşulan başlıklara liderlik eden dizi sosyal ağlarda içerik 1,6 milyon gösterime, 800 bin görüntülemeye ve 21,9 bin etkileşime ulaştı.

İspanya ve Şili başta olmak üzere yayına girdiği ülkelerde büyük başarı yakalayan dizi oyuncularına şimdiden Arjantin'den davet var. Kardeşlerim yürekleri ısıtan hikayesi ve sürükleyici anlatımı ile her Cumartesi atv'de.