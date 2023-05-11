‘Bunlara verilen oylar Mehmetçik’e kurşun olur’

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Millet İttifakı'nın HDP ile kol kola girmesine ateş püskürerek, "Hainlerle pazarlık masasına oturanları asla affetmeyeceğiz. Bunlara verilen oy Mehmetçik'e kurşun olur. Bunlar Atatürk'ün değil terör örgütlerinin askeri olmuş" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda terör mücadele gazisi de olan Aylar, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, 14 Mayıs'ta şehit analarını düşünerek oyunuzu atın. Şehit analarını üzecek bir iş yapmayın, bunlara fırsat vermeyin" şeklinde konuştu.

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