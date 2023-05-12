Düşük ışık canavarı kamerası ile Huawei P60 Pro sahnede

Akıllı telefonlarda kamera yarışı devam ediyor. Özellikle düşük ışıkta uzak veya yakın demeden iyi sonuçlar alan Huawei P60 Pro ve Huawei P60 yeni amiral gemisi modelleriyle ilk kez Münih'te düzenlenen etkinlikte ortaya çıktı. Avrupa piyasasına yeni ve son teknoloji amiral gemisi ürünleri arasında HUAWEI P60 ve P60 Pro, katlanabilir ekranıyla HUAWEI Mate X3 olmak üzere iki yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonun detayları açıklandı. Etkinlikte giyilebilir cihazlar Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, ve yeni dizüstü bilgisayarların güncellenmiş modelleri ilk kez tanıtıldı. HUAWEI akıllı telefonlarda her zaman olduğu gibi HUAWEI P60 Pro ve HUAWEI Mate X3, uygulama konusundaki sorulara AppGallery, aylık 580 milyon aktif kullanıcı rakamıyla yanıt verdi. Ancak bunun ne kadarı Çin'de bilmiyoruz. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek için bilinen uygulamalarla işbirliklerini açıkladılar.

YOĞUN YATIRIMA DEVAM EDİLİYOR

Yeni lansmanlarla HUAWEI, tüketici elektroniği pazarındaki liderliğini teyit ederken, sürekli inovasyon ve dijital dünyayı dünyadaki her kişiye, aileye ve kuruluşa ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. HUAWEI, daha yenilikçi ürünler yaratmak için durmaksızın teknolojik ilerlemelere odaklanarak araştırma, geliştirme ve inovasyona yoğun yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketin Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Belçika ve Polonya dahil olmak üzere 20 araştırma merkezi bulunuyor. HUAWEI aynı zamanda Avrupa Patent Ofisi'ndeki (EPO) en önemli patent başvuru sahibi: Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 27'den fazla bir artışla 4 bin 505 patent başvurusunda bulundu.

FOTOĞRAFTA USTALIK ESERLERİ

En üst düzey fotoğrafçılık deneyimi için teknolojik atılımlarıyla HUAWEI P Serisi, 15 milyondan fazla Avrupalı kullanıcı için fotoğrafçılık inovasyonu ve olağanüstü tasarımla eşanlamlı. Yıllar boyunca HUAWEI P serisinin gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri, birçok meraklıya bir sonraki fotoğrafçılık ustaları olma imkanı verdi. HUAWEI P60 Pro, DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı akıllı telefon oldu. HUAWEI P60 Pro, 156 puanlık olağanüstü puanıyla, üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor ve şu anda piyasada bulunan en gelişmiş fotoğrafçılık akıllı telefonu haline geliyor. Prestijli portal, en yeni Huawei amiral gemisinin hem teknik hem de fotoğrafçılık yeteneklerini çok övdü. Yeni amiral gemisi akıllı telefon, optik sistemler ve estetik tasarım açısından P Serisi'nin mirasını devralıyor. Cihaz tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor.

YENİ NESİL EKRAN HAZIR

Akıllı telefon doğadan ilham alıyor ve arka panellerinde sektörün ilk İnci Doku Tasarımı ile modern estetiği yeniden yorumluyor. Rococo Pearl, aydınlatıcı ve parlak bir etki yaratmak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil ederek benzersiz bir doğal doku elde ediyor. HUAWEI P60 Pro, dayanıklılığı ile de öne çıkıyor. HUAWEI'ye özgü dayanıklı Kunlun Glass panelli yeni Quad-Curve Display'i benimsiyor, bu da dayanıklılığı önemli ölçüde geliştiriyor ve düşme direncini artırıyor. HUAWEI P60 Pro İnci Beyazı ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39 bin 999 TL HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2 bin 999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor.

TİMUR SIRT