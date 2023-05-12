Katlanabilir ekranlı Mate X3 görüntülerin sınırları genişletiyor

HUAWEI Mate X3, dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olma iddiasını taşıyor. iç ve dış ekranlar, yeni nesil çok boyutlu menteşe ve görüntüleme sistemi gibi tüm alanlarda geliştirildi. HUAWEI Mate X3, 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken ürün HUAWEI Online Mağaza üzerinden Siyah ve Koyu Yeşil renk seçenekleri ile ön satışa sunuluyor. Satın alan tüketiciler, 9 bin 999 TL değerinde Watch Buds, Akıllı Tartı 3 ve 66W Super charger hediye hediye ediliyor.

TİMUR SIRT